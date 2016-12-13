Со здания ресторана «НКВД» в центре Москвы исчезла вывеска с названием заведения. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Причины, по которым с заведения убрали табличку, не уточняются. Дозвониться администраторам не удалось. Предполагается, что вывеску могли снять недовольные появлением ресторана жители.

Ресторан «НКВД» открылся 9 декабря в доме 8 на Остоженке. Посетителей обслуживают официанты в военных гимнастерках. Для оформления заведения используется портрет Сталина и шкуры зверей, а в меню можно встретить переделанную цитату Феликса Дзержинского: «Если вы еще не сидите в нашем ресторане, то это не Ваша заслуга, а наша недоработка».

Фото: HufGirl, «Дождь»