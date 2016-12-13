С января по ноябрь 2016 года в правоохранительные органы поступило 683 заявления о кражах в подземке, а фактическое число пострадавших от рук карманников превысило 800 человек. Об этом газете «Известия» рассказал замначальника полиции по оперативной работе УВД на Московском метрополитене Владимир Микулин.

По его словам, некоторые станции, а в особенности — перегоны между ними, представляют повышенную опасность для пассажиров. Так, на станции «Охотный Ряд» за первые десять месяцев 2016 года зарегистрировали 15 краж, на «Киевской» и «Курской» — по восемь, в «Выхино» — шесть. На перегоне «Парк Культуры» — «Таганская» Кольцевой линии произошло 60 краж, а между «Савеловской» и «Чеховской» на Серпуховско-Тимирязевской линии — еще 36. Также по 26 краж зафиксировали между станциями Третьяковская» и «Новые Черемушки» и станциями «Театральная» и «Павелецкая» Замоскворецкой линии. Еще 16 краж пришлись на перегон «Китай-город» — «Таганская» Таганско-Краснопресненской линии.

По статистике полиции, пики активности карманников приходятся на канун 1 сентября и Нового года. Во втором случае речь идет о периоде с 17 по 31 декабря, когда горожане берут с собой больше денег, чтобы купить подарки. В особенности это касается гостей столицы.

Основную долю самих карманников также составляют приезжие из других регионов России или мигранты. При этом они крадут не только деньги и кошельки, но и выхватывают у пассажиров гаджеты.