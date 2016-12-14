Международная федерация бобслея и скелетона решила перенести чемпионат мира 2017 года из Сочи в другой город, который назовут позднее. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В IBSF посчитали, что «в это трудное время благоразумнее не проводить такой турнир в России», так как соревнования должны быть посвящены «спорту, а не обвинениям и дискуссиям — неважно, справедливым или нет».

Федерация бобслея России уже заявила, что «вынуждена принять» это решение. При этом в организации отметили, что «перед лицом возможного раскола в спортивной среде и массового бойкота соревнований» IBSF пришлось «выбрать меньшее из зол».

В министерстве спорта решение IBSF о переносе соревнований из России назвали «странным», а в Кремле — «политизированным».

Чемпионат мира по бобслею и скелетону должен был состояться в феврале 2017 года в Сочи. В декабре Латвия объявила, что бойкотирует турнир из-за сообщений о государственной поддержке употребления допинга в России. Также о намерении отказаться от участия в соревнованиях заявляли в Южной Корее и Великобритании.

7 декабря Международный олимпийский комитет продлил санкции против России из-за допингового скандала на неопределенный срок. Тогда сообщалось, что это может привести к проблемам с проведением международных соревнований по зимним видам спорта на территории страны.