Совет по международным отношениям назвал вероятность начала конфликта между Россией и НАТО главной угрозой для США в 2017 году. Соответствующий прогноз опубликован на официальном сайте организации.

По мнению экспертов, противостояние сторон может обостриться из-за агрессивной политики Москвы в Восточной Европе. Вероятность реализации этого сценария оценивается как умеренная. При этом конфликт будет иметь глобальные последствия.

На втором месте в списке главных угроз следующего года расположился кризис в Северной Корее, который, как предполагается, будет вызван либо испытаниями ядерного оружия, либо провокациями на фоне внутренней нестабильности.

На третьем месте оказалась кибератака на критически важную инфраструктуру США, а на четвертом — теракт на территории страны или ее союзников.

Среди менее существенных угроз 2017 года упоминаются вооруженное противостояние Индии и Пакистана, конфликт в Афганистане, усугубление политического кризиса в Ираке, продолжение гражданской войны в Сирии и боев между курдами и турецкими военными, территориальные споры Китая с Японией или другими азиатскими странами, а также протесты против режима Реджепа Эрдогана в Турции, политическая нестабильность в Европе и на Филиппинах, обострение ситуации на востоке Украины и другие события.

Совет по международным отношениям считается одной из самых влиятельных в США организаций, специализирующихся на внешнеполитических вопросах. В ней состоят многие американские политики, а также бывшие госсекретари и руководители спецслужб. Совет также известен как издатель журнала о международных отношениях Foreign Affairs.