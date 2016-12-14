Мосгорсуд отменил решение о взыскании 16 миллионов рублей с фигурантов дела «Кировлеса». Об этом сообщает ТАСС.

В конце октября 2015 года Никулинский районный суд Москвы постановил взыскать с оппозиционера Алексея Навального, главы «Вятской лесной компании» Петра Офицерова и экс-руководителя «Кировлеса» Вячеслава Опалева компенсацию за растрату имущества «Кировлеса», однако защита подала апелляцию на это решение, посчитав его необоснованным. Теперь в удовлетворении исковых требований отказано.

В июле 2013 года Алексея Навального и Петра Офицерова приговорили к условным срокам по делу «Кировлеса». Осенью 2016 года разбирательство возобновили из-за вердикта Европейского суда по правам человека о том, что в России нарушили права подсудимых на справедливый процесс. Если по итогам повторного рассмотрения дела Навального оправдают, он сможет баллотироваться в президенты России в 2018 году.