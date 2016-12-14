Компания Google назвала самые быстрорастущие поисковые запросы среди российских пользователей в 2016 году. Результатами исследования компания поделилась с The Village.

Рейтинг самых быстрорастущих запросов года выглядит так:

Место Запрос

Евро-2016

Евровидение-2016

Олимпийские игры 2016 года в Рио

Pokemon GO

Выборы в США

Айфон 7

Оскар-2016

Лабутены

Slither

Пакет Яровой

В топ-10 быстрорастущих запросов в категории «Люди года» вошли следующие имена:

Место Кто

Дональд Трамп

Алан Рикман

Дэвид Боуи

Марго Робби

Олег Попов

Сергей Лазарев

Мухаммед Али

Джамала

Хиллари Клинтон

Павел Шеремет

В список наиболее часто запрашиваемых мемов попали следующие запросы:

Место Мем

«Патимейкер»

«Денег нет, но вы держитесь»

«Дратути»

«Вейпер»

«Джон Траволта»

«Мистер дудец»

«Русиано»

«Где Леха»

«Ееее рок»

«Мое увожение»

Также Google выяснила, что из туристических направлений чаще всего россиян интересовали Крым, Тунис и Приморье. А из фильмов в российском сегменте наибольшей популярностью пользовались «Самый лучший день», «Жених» и «Экипаж».

Ранее аналогичное исследование представил «Яндекс». Что касается событий, то в Москве пользователи «Яндекса» чаще интересовались убийством ребенка няней Гульчехрой Бобокуловой. В категории «Люди» в тройку лидеров среди мужчин вошли Дональд Трамп, Леонардо Ди Каприо и Валерий Ободзинский, а самыми популярными женщинами стали Ксения Собчак, Ольга Бузова и Регина Збарская. Самым популярным мемом стал «Лабутены», затем «В Питере — пить» и «Денег нет, но вы держитесь».