Число иностранных туристов, посещающих Россию, за первые девять месяцев 2016 года упало на 7 %. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на данные Росстата.

В частности, число визитов в Россию из Латвии за год снизилось на 20,8 %, до 220 тысяч поездок, из Италии — на 17,8 %, до 157 тысяч визитов, а из Германии — на 13,4 %, до 479 тысяч визитов. Туристов из США в Россию приезжало на 4,5 % меньше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, а из Израиля — на 12,3 %.

При этом лидером по числу посещений России, как и в 2015 году, осталась Украина — 6,8 миллиона визитов. Отсюда стали приезжать на 2,4 % больше туристов, чем годом ранее.