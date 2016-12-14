Депутаты законодательного собрания Ленинградской области предложили разыгрывать вид на жительство в России среди иностранцев в специальной лотерее. Об этом сообщает РИА «Новости».

Они уже подготовили соответствующий законопроект. Из него следует, что к участию в лотерее будут допускаться только жители стран из специального перечня, утверждаемого правительством. Также документом устанавливается возрастной и образовательной ценз. Участникам розыгрыша должно быть как минимум 18 лет, и у них уже должно быть среднее общее образование.

Предполагается, что участие в лотерее будет бесплатным. Победителей планируется отбирать путем случайной выборки с использованием автоматизированной информационной системы с учетом установленных правительством квот.

Сейчас аналогичная система уже действует в США. Таким образом разыгрывается грин-карта, предоставляющая вид на жительство в стране. Список государств, граждане которых могут принять участие в лотерее, и квоты на прием иммигрантов обновляются ежегодно.