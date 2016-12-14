Специалисты фонда «Общественное мнение» выяснили, за что, по мнению россиян, стоит запрещать некоторые спектакли, выставки, фильмы и книги.

Место Причина запретить произведение Кол-во голосов, %

Упоминание однополых отношений 70

Нецензурная лексика 70

Сцены насилия и убийства 66

Критика в адрес религии 47

Постельные сцены 46

Одновременно с этим большинство опрошенных заявили, что сцены курения, альтернативные точки зрения на историю или критика действующей власти не могут быть основанием для ограничения распространения тех или иных художественных произведений. Такой позиции придерживаются 52, 54 и 66 % респондентов соответственно.

В целом лишь 47 % россиян считают, что в творчестве не должно быть цензуры. По сравнению с апрелем 2015 года этот показатель уменьшился на девять процентных пунктов. Доля сторонников ограничений при этом, наоборот, увеличилась и теперь составляет 46 %. Четверть из них полагает, что окончательное решение о допуске выставок, спектаклей, фильмов и книг до общественности должны принимать профессиональные объединения деятелей искусства. Еще 17 % поручили бы это министерству культуры, а 6 % — суду.