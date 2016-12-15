Тушинский районный суд Москвы принял административный иск к министру открытого правительства Михаилу Абызову с требованием рассмотреть петицию об отмене «пакета Яровой». Об этом в Facebook написал юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади.

Голосование на сайте Российской общественной инициативы завершилось 14 августа 2016 года, когда были собраны необходимые для рассмотрения властями петиции 100 тысяч подписей. Затем документ передали на «рассмотрение в экспертную группу». Согласно закону об открытом правительстве, такую жалобу должны были рассмотреть в течение двух месяцев, то есть к 14 октября 2016 года, отмечает Гимади.

По словам юриста, этого не произошло, поэтому активисты решили обратиться в Пресненский суд, где в принятии иска им отказали. Затем Гимади обратился в Тушинский суд по месту своего жительства. Первое заседание по иску назначено на 16 января 2017 года.

Госдума приняла новые антитеррористические поправки авторства Ирины Яровой и Виктора Озерова 24 июня. 29 июня их одобрили в Совете Федерации. А 7 июля стало известно, что закон подписал президент России Владимир Путин.

Критиков закона беспокоит, что «пакет Яровой» обязывает операторов связи и организаторов распространения информации вроде «Яндекса», «ВКонтакте» и Mail.Ru Group хранить содержание разговоров и переписки клиентов в течение шести месяцев, а метаданные об их активности — на протяжении трех лет. Для этого компаниям придется провести глобальную модернизацию сетей и создать системы идентификации звонков и управления полученными данными, что требует от них затрат на несколько триллионов рублей. Из-за этого ожидается подорожание услуг связи и снижение качества сервиса.