Небо над Москвой теперь охраняет новая мобильная радиолокационная станция боевого режима «Подлет», расположившаяся в Подмосковье. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на министерство обороны.

«Подлет» способен обнаруживать и сопровождать объекты, которые летят на малой или очень малой высоте в условиях лесистой местности и при помехах. Также новая РЛС в состоянии вести одновременно 200 целей на высоте свыше 10 километров и дальности в 200 километров. Это распространяется не только на самолеты, но и на крылатые ракеты, в том числе выполненные по технологии «Стелс», наименее заметной радарам. Станция может автоматически определить государство, которому принадлежат боевые машины, и сообщить об этом в дежурные центры.

Сейчас, помимо «Подлета», на вооружении российских радиотехнических войск также состоят комплексы «Небо-М», «Противник», «Всевысотный обнаружитель», «Сопка-2» и радиолокационные станции малых высот «Подлет-К1», «Подлет-М» и «Каста-2-2».