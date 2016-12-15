Министр культуры России Владимир Мединский в интервью «Новой газете» заявил, что считает борьбу с идеологемами преградой развития общества. Корреспондент издания задал ему вопрос о том, почему сейчас миф важнее факта.

Любое событие трансформируется в миф сразу после своего завершения. События 90-х годов уже трактуются по-разному, факты используются в том контексте, который интересен рассказчику. Что касается идеологем, стремление человека иметь идеи естественно. У нормального живого человека есть набор представлений о добре и зле. Он этими представлениями регулирует свое социальное поведение. Человек, наверное, единственное существо на планете, которое из-за абстрактных идеологем готово пожертвовать своей жизнью. Поэтому, наверное, люди, а не кролики правят миром. Так что воевать с идеологемами — это не двигать человечество вперед, а как раз возвращать его в первобытное состояние. Христианство — это идеологема, очень жесткая, очень понятная, очень конкретная владимир мединский, министр культуры

В начале октября 2016 года министр назвал отрицающих миф о 28 панфиловцах «конченными мразями». Затем он опубликовал статью в «Российской газете», в которой рассказал, что история о панфиловцах «стала во время войны мощным мобилизационным фактором, а позже и ярким символом массового героизма советского солдата».

В интервью «Новой газете» глава министерства культуры отметил, что говорил о тех, кто «сознательно занимается разрушением национальных легенд и национальной идеологии». При этом он подчеркнул, что ставить под сомнение факты является прямой обязанностью ученых.

Согласно официальной версии, 28 панфиловцев уничтожили 18 немецких танков под Москвой. Впервые заметка об этом была опубликована в «Красной звезде» в 1941 году. Ранее государственный архив России показал, что «подвиг панфиловцев» является пропагандистским вымыслом.