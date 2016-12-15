Билеты на выставку «Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо», которая проходит в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке, снова начнут продавать в январе 2017 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу галереи сообщает агентство новостей «Москва». Это касается и физических, и электронных билетов.

«С 15 декабря вход на выставку осуществляется только по предварительно приобретенным билетам — живую очередь в кассу за билетами на ближайший сеанс музей вынужден отменить для борьбы с перекупщиками. С января 2017 года вводится продажа билетов на выставку «Roma Aeterna…» по именным билетам, поэтому проход на выставку будет осуществляться при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Переоформлять билеты на других людей запрещено. Следующие партии билетов поступят в online-продажу и в кассы музея в январе 2017 года», — заявили в музее.

15 декабря москвичи устроили давку в очереди за именными билетами на выставку «Roma Aeterna. Шедевры пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо» в Третьяковской галерее. Экспозиция с картинами итальянских художников открылась в Лаврушинском переулке 25 ноября и продлится вплоть до 19 февраля.

В Москву привезли 42 работы, которые ранее никогда не покидали коллекцию Ватикана. В галерее можно увидеть работы Джованни Беллини, Мелоццо да Форли, Перуджино, Рафаэля, Караваджо, Гвидо Рени, Гверчино и Никола Пуссена.

Для борьбы с перекупщиками Третьяковка ввела именные билеты и предварительную продажу, так что попасть на выставку можно только по заранее купленным проходкам.