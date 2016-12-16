Обновлено: добавлено подтверждение от Басманного суда Москвы.

Суд наложил обеспечительный арест на имущество бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, находящегося под домашним арестом по делу о получении взятки. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

О каком именно имуществе идет речь и когда суд принял это решение, не уточняется. Подчеркивается лишь, что это стандартная практика для подобных дел.

UPD (09:45): Басманный суд Москвы подтвердил информацию об аресте 10 земельных участков и жилого дома Алексея Улюкаева в Смоленской области. Соответствующее решение было принято 29 ноября.

16 ноября Владимир Путин уволил с должности министра экономического развития Алексея Улюкаева в связи с утратой доверия. Его задержали по подозрению в получении взятки в 2 миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке «Роснефтью» акций «Башнефти». Против экс-министра возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере». Суд отправил Улюкаева под домашний арест. На допросе обвиняемый отказался признать вину и назвал случившееся с ним провокацией.