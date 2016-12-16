В России заблокировали доступ к записи баттла между рэперами Oxxxymiron (Мироном Федоровым) и ST (Александром Степановым). Об этом сообщает онлайн-издание TJournal.

Ролик опубликован на канале VersusBattleRu на YouTube, однако его просмотр в России запрещен по требованию властей. Судя по информации из реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора, решение о блокировке приняла Федеральная налоговая служба. Видео внесли в черный список 31 октября 2016 года.

По данным «Медузы», блокировка может быть связана с рекламой букмекерской конторы «Леон» в начале этого ролика и некоторых других видео Versus Battle. Ранее ФНС неоднократно выносила решения о блокировке связанных с конторой сайтов.

Рэп-баттл между Oxxxymiron и ST — один из самых популярных на площадке Versus Battle. Его посмотрели более 15 миллионов раз. 14 декабря Google включил фрагмент записи в ролик о главных темах 2016 года в России.

Ранее видео на канале VersusBattleRu уже подвергались цензуре. В записи баттла между рэперами Гнойный (Вячеславом Карелиным) и Эрнесто Заткнитесь (Дмитрием Ромащенко) использовали аудиопомехи, чтобы приглушить речитативы о патриархе Кирилле, главе Чечни Рамзане Кадырове и украинцах.