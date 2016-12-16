С 1 января 2017 года Япония упростит визовый режим для россиян. Об этом сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел страны.

Теперь российские туристы смогут получать многократные визы на три года с максимальным сроком пребывания в 30 дней. До этого им были доступны только однократные визы. При этом тем, кто самостоятельно финансирует свою поездку, больше не понадобится предоставлять в посольство гарантийное письмо.

Вдобавок к этому Япония увеличила с трех до пяти лет срок действия многократных виз для российских бизнесменов, ученых и деятелей культуры. Сам круг лиц, которые могут претендовать на такие визы, также расширили.

В 2015 году Японию посетили 54 тысячи российских туристов, что на 15,7 % меньше показателей докризисного 2014 года. Местные власти надеются, что предпринятые меры поспособствуют более тесному сотрудничеству с Россией и приведут к увеличению туристического потока в страну, в том числе — за счет повторных посещений.