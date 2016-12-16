Министр культуры Владимир Мединский выступил против установки памятника Сталину в России. Об этом он заявил в интервью «Новой газете».

Говорить о Сталине однозначно я бы не стал, но я бы в любом случае никогда не поддержал установку государственного памятника Сталину. Считаю, что это будет сильно разделять нацию. Это всегда плохо, а сейчас, начиная с 2014 года, с Крыма — особенно Владимир Мединский, министр культуры России

Глава Минкультуры напомнил, что решение об установке первого в истории памятника еще одной «сложной исторической фигуре» — Ивану Грозному — принималось чуть ли не на референдуме.

«Есть много историков, которые говорят, что Петр I по части „личной жестокости“ был ничуть не лучше. Что же, Медного всадника сносить?», — привел еще один пример неоднозначного отношения к правителям министр.

При этом Мединский призвал не забывать, что само понятие «памятник» происходит не от слов «хороший» или «плохой», а от слова «память».