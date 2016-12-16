Федеральная служба исполнения наказаний объяснила перевод пожаловавшегося на пытки Ильдара Дадина из карельской колонии потребностью обеспечить его личную безопасность. Об этом глава ФСИН Геннадий Корниенко сообщил в ответ на запрос председателя Совета по правам человека при президенте России Михаила Федотова.

По словам Корниенко, перевод Дадина организовали «в связи с возникшей конфликтной ситуацией». О каком именно конфликте идет речь, не уточняется. Известно лишь, что незадолго до перевода заключенный подрался с сокамерником, за что их обоих отправили на полгода в одиночные камеры.

Куда именно этапировали Дадина, во ФСИН так и не рассказали. Ранее представители ведомства обещали сообщить эту информацию одному из родственников не позднее десяти дней со дня прибытия заключенного в новую колонию.

Из письма самого Дадина его жене Анастасии Зотовой известно, что 4 декабря он находился в одном из СИЗО Вологды. Активист полагал, что дальше его направят в Киров.

Зотова уже написала жалобу в Генпрокуратуру по факту нарушения статьи 73 Уголовно-исполнительного кодекса о местах отбывания наказания заключенными. Она предположила, что столько долгий срок непредоставления информации о месте нахождения Дадина может свидетельствовать о том, что его этапируют в далекий от места проживания регион, что нарушает законодательство, ч том числе — международное.

7 декабря 2015 года Басманный суд Москвы приговорил оппозиционера Ильдара Дадина к трем годам общего режима. Это первый в России приговор по статье за неоднократное нарушение правил проведения публичного мероприятия (212.1 УК РФ). Впоследствии Мосгорсуд смягчил приговор Дадину, сократив срок наказания на полгода. Сам активист добивался полной отмены приговора.

В начале ноября в СМИ попало письмо Дадина, в котором он пожаловался на пытки и избиения со стороны администрации исправительной колонии № 7 в городе Сегеже. По его словам, начальник учреждения Сергей Коссиев угрожал ему убийством.

2 декабря «по решению Москвы» Дадина этапировали из Сегежи «в неизвестном направлении». При этом во ФСИН отказались раскрыть данные о его местонахождении.