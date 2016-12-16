В Кремле положительно отнеслись к решению оппозиционного политика и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального принять участие в президентских выборах в 2018 году. Об этом со ссылкой на анонимный источник, который принимал участие в дискуссии в Кремле по этому поводу, сообщает Bloomberg.

Источник информагентства утверждает, что выдвижение Навального может помочь в легитимизации результатов выборов.

«У меня нет никаких сомнений в том, что я бы выиграл эту кампанию, если бы я теоретически имел такой же доступ к медиа и ресурсам. Но я не наивен, я знаю, как здесь все утроено. Тем не менее я намерен бороться за победу», — рассказал Навальный агентству.

13 декабря Навальный объявил о своем намерении баллотироваться в президенты России на выборах в 2018 году. В своей предвыборной программе политик предлагает освободить предпринимателей с небольшим доходом от налогов и отчетности, установить минимальный размер оплаты труда в 25 тысяч рублей и поднять минимальные пенсии выше прожиточного минимума. Также Навальный заявил о необходимости удвоить расходы на здравоохранение, чтобы обеспечить современный уровень медицинских услуг.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков утверждал, что в Кремле «никак» не относятся к выдвижению политика. В передаче «Разговор с Дмитрием Медведевым» премьер-министр страны Дмитрий Медведев также рассказал о нейтральном отношении к решению Навального. «Никакая кампания пока еще не началась. Разные люди делают разные заявления, поэтому я никак не отношусь к этим заявлениям», — отметил Медведев.