Московский городской суд отменил арест имущества бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, заявившего о реализации Россией государственной допинговой программы. Об этом сообщает РАПСИ.

Решение об аресте земельного участка и дома Родченкова было принято еще в августе 2016 года. Теперь этот вопрос отправлен на пересмотр.

Одновременно с этим стало известно, что Следственный комитет попросил США выдать находящегося на территории страны Родченкова на допрос. Ранее в отношении его возбудили уголовное дело по признакам злоупотребления полномочиями. По версии следствия, он незаконно продавал запрещенные медицинские препараты и намеренно уничтожал допинг-пробы российских спортсменов.

В мае 2016 года Родченков, проживающий на данный момент в США, рассказал о многочисленных нарушениях антидопинговых правил российскими властями. По его словам, 15 спортсменов-медалистов из российский сборной употребляли допинг во время Олимпиады в Сочи.