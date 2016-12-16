Стали известны подробности подготовки терактов, о предотвращении которых заявили накануне сотрудники Федеральной службы безопасности. Информацию об обысках со ссылкой на анонимные источники рассказывает газета «Коммерсантъ».

По словам осведомленных источников, сотрудники правоохранительных органов во время обыска обнаружили в квартирах задержанных три автомата, пистолеты, гранаты, взрывные устройства — тротиловые шашки с примотанными к ним скотчем мобильными телефонами, рожки для автоматов и запалы для гранатам. Все обнаруженные предметы были завернуты в водонепроницаемые пакеты. «Судя по всему, в Москву оружие и взрывчатку доставляли в бензобаках грузовых или легковых автомобилей», — отмечается в материале.

Издание указывает, что аналогичным образом оружие провозилось в Москву в 2002 году во время подготовки теракта в театральном центре на Дубровке.

15 декабря ФСБ сообщила о предотвращении в Москве серии терактов, которые якобы готовились по указанию находящегося в Турции эмиссара запрещенной в России группировки «Исламское государство». При задержании из дома эвакуировали 145 человек.

Сотрудники правоохранительных органов задержали четырех человек. По данным спецслужбы, эмиссар ИГ, от которого они получали приказы, объявлен властями Таджикистана в международный розыск.