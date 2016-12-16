В пятницу, 16 декабря, московские приставы устроили рейд по выявлению водителей-должников на дорогах. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Во время мероприятия «Новый год без долгов» они постараются выловить из потока злостных неплательщиков, которые умышленно избегают исполнения законных требований по погашению долгов. Сумма последних в некоторых случаях превышает сотни тысяч рублей. К таким водителям будут применяться меры принудительного исполнения — приставы смогут изъять их машину и направить ее на реализацию.

Вдобавок к этому приставы в очередной раз напомнят горожанам о необходимости своевременно погашать задолженность, расскажут об особенностях исполнительного производства и объяснят, как проверить себя и близких на наличие долгов через сайт ФССП.