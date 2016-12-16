Замоскворецкий районный суд Москвы признал законным решение министерства юстиции о внесении правозащитной организации «Мемориал» в список иностранных агентов. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на исполнительного директора «Мемориала» Елену Жемкову.

«В административном иске международной общественной организации „Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал"“ к Минюсту России об оспаривании распоряжения отказать», — постановила судья Нелли Рубцова.

Исполнительный директор «Мемориала» отметила, что организация намерена в течение месяца опротестовать это решение. По ее словам, во время заседания представитель Минюста сказал, что «Мемориал» — «наша российская организация, и мы вас никому не отдадим». Жемкова подчеркнула, что «Мемориал» — международная организация, которая имеет представительство в России, работающее по российскому законодательству.

«Мемориал» включили в реестр НКО-иноагентов 4 октября по результатам проверки Генпрокуратуры, обнаружившей иностранное финансирование в политической деятельности организации. В декабре суд оштрафовал организацию на 300 тысяч рублей за отказ зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

Действующее законодательство признает некоммерческие организации иностранными агентами, если они получают финансирование из-за границы и занимаются политической деятельностью. К иноагентам предъявляются особые требования, касающиеся распространения информации в СМИ и интернете. Все их публикации должны сопровождаться отметкой о том, что их автором является иностранный агент. В противном случае НКО могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей.