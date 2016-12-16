Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, насколько хорошо россияне осведомлены о работе различных силовых ведомств.

43 % россиян никогда не слышали

о Росгвардии

Еще 40 % опрошенных заявили, что знают о существовании службы, но за ее работой не следят. А 11 % признались, что активно интересуются деятельностью этого вида войск.

Помимо Росгвардии, в топ наименее знакомых россиянам силовых ведомств вошли Федеральная служба охраны, Федеральная служба разведки, Федеральная служба исполнения наказаний, а также Главное управление по вопросам миграции МВД и Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД. Два новых подразделения МВД образовались после упразднения Федеральной миграционной службы и Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков.

В апреле 2016 года президент России Владимир Путин заявил о создании национальной гвардии — специального подразделения на базе внутренних войск МВД. В его состав вошли от 350 до 400 тысяч человек из числа сотрудников ОМОНа, СОБРа и ФГУП «Охрана». Среди их основных задач значатся обеспечение общественного порядка, борьба с терроризмом и экстремизмом, охрана гособъектов, содействие пограничным службам, контроль над оборотом оружия и осуществление вневедомственной охраны. Служащим нацгвардии разрешено применять силу и оружие без предупреждения, а также проводить задержания.