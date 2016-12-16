На Замоскворецкой линии Московского метрополитена произошел сбой в движении поездов. Об этом сообщает корреспондент The Village.

Сбой произошел около 21:00 в южной части ветки, на участке от станции «Павелецкая» до «Коломенской». По словам корреспондента, поезда стоят на станциях и в перегонах между ними от 10 до 15 минут.

По громкой связи пассажиров предупреждают, что произошел сбой по техническим причинам.

В социальных сетях подземки информации о неполадках нет. Получить комментарий в пресс-службе метро оперативно не удалось.