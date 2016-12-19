Международный союз биатлонистов (IBU) может ввести против России санкции после обнародования новых данных об употреблении допинга отечественными спортсменами, в том числе 31 биатлонистом. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам члена правления Союза биатлонистов России Александра Тихонова, рассматриваются несколько вариантов наказания.

Один из них — перенос чемпионата мира среди юниоров и этапа Кубка мира из страны. Первый должен пройти с 22 февраля по 2 марта 2017 года в Острове Псковской области, а второй запланирован на 7–12 марта в Тюмени.

Кроме того, российскую сборную могут отстранить от международных соревнований. «На этом настаивают многие иностранные биатлонисты, тренеры и функционеры. Ситуация очень опасная, мы можем повторить судьбу российских легкоатлетов. IBU может надолго отстранить нас от всех своих соревнований», — рассказал Тихонов.

Предполагается, что судьба отечественных спортсменов и международных соревнований в России решится в четверг, 22 декабря, на заседании экспертной группы IBU.

7 декабря Международный олимпийский комитет продлил санкции против России из-за допингового скандала на неопределенный срок. Тогда сообщалось, что это может привести к проблемам с проведением международных соревнований по зимним видам спорта на территории страны.

13 декабря эти опасения подтвердились: Россию оставили без чемпионата мира по бобслею и скелетону. Он должен был состояться в феврале 2017 года в Сочи.