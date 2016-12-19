Министерство внутренних дел России задержало шестерых подозреваемых по делу о хищении 800 миллионов рублей у государственной корпорации «Ростех». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В отношении двоих подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четверым — домашний арест», — говорится в сообщении. Следствие считает, что обвиняемые с помощью фирм-однодневок выводили из легального оборота похищенные деньги предприятий. Помимо этого, подозреваемые проводили незаконные банковские операции с похищенными денежными средствами.

Сотрудники правопорядка изъяли денежные средства в особо крупном размере, а также печати и штампы фиктивных организаций.

Задержание фигурантов дела состоялось 30 мая. В нем участвовали сотрудники полиции, а также представители ФСБ и Росгвардии. Одновременно с этим в квартирах подозреваемых прошли обыски, во время которых правоохранителям удалось найти «документы и предметы, имеющие существенное значение для расследования уголовного дела». Следствие продолжается.