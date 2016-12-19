Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал ужесточить контроль за реализацией «всякого рода спиртосодержащей продукции» после смерти от отравления настойкой боярышника 33 человек в Иркутской области. Об этом сообщает «Интерфакс».

Премьер распорядился провести необходимые консультации с депутатами Госдумы. По словам главы правительства, «очень часто в регионах какие-то автоматы с „Боярышником“ вешают, выглядит это совершенно чудовищно, особенно имея в виду, что это бесконтрольно осуществляется в самых разных местах». Также он отметил, что люди, которые занимаются реализацией этих жидкостей, должны привлекаться к ответственности.

«Очевидно, что, помимо оказания медпомощи и создания современных условий для реабилитации и формирования здоровых привычек, необходимо обратить внимание на оборот такого рода алкогольсодержащих жидкостей», — заявил Медведев.

Ранее сообщалось, что в Иркутске полиция изъяла почти 2 тысячи бутылок концентрата для ванн «Боярышник». Это произошло во время проверки павильонов по продаже алкоголя после массового отравления жидкостью, в результате которого погибли 33 человека. В Минздраве сообщают, что отравление вызвали метиловый спирт и антифриз.

В конце ноября министерство финансов России предложило приравнять настойку боярышника к алкогольной продукции, чтобы обеспечить контроль над производством и оборотом спиртосодержащей продукции в медицине.