Роспотребнадзор опубликовал памятку с рекомендациями для родителей по выбору сладких новогодних подарков, сообщает пресс-служба ведомства. В материале рекомендуется не приобретать детям конфеты с алкоголем.

«Следует отметить, что карамель, в том числе леденцовая, не рекомендована для наполнения детских наборов, так же как и кондитерские изделия, содержащие алкоголь более 0,5 % этанола», — говорится в сообщении.

Также служба рекомендует покупать подарки в «местах организованной торговли», обращать внимание на наличие единого знака обращения продукции на рынке, дату фасовки и пищевую ценность товара. По мнению Роспотребнадзора, лучшие подарки должны содержать минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел.