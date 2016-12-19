Московский департамент здравоохранения потребовал, чтобы столичные медицинские учреждения уступили городской службе «Ритуал» место на рынке подготовки тел к захоронению. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, больницы уже получили от ведомства факсограмму с соответствующими требованиями. Теперь расположенные при них морги, также занимавшиеся подготовкой тел к похоронам, больше не смогут оказывать этот вид услуг и в результате полностью покинут ритуальный рынок.

«Ритуал» же планирует использовать помещения больничных моргов на агентской основе. При этом предприятие станет монополистом уже в третьей из четырех сфер ритуального рынка. Служба уже является единственным официальным исполнителем заказов по кремации или захоронению и уходу за могилами. В сегменте же оформления похорон — самом непрозрачном из всех — представлены и другие компании.

Участники рынка обеспокоены нарастающим присутствием «Ритуала» на нем. По некоторым данным, ситуацией уже заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба — столичное управление ведомства рассматривает заявление о нарушении законодательства властями при передаче нежилых помещений для оказания ритуальных услуг.

По данным московского департамента торговли и услуг, без учета «серых» агентов объем похоронного рынка столицы оценивается в 14–15 миллиардов рублей. Стоимость подготовки тела в моргах колеблется от восьми до 20 тысяч. Дороже всего обходятся услуги судебных моргов. Учитывая, что ежегодно в Москве умирают около 120 тысяч человек, оборот сегмента, в котором «Ритуал» теперь станет монополистом, составляет от 960 миллионов до 2,4 миллиарда рублей, в среднем — около 1,7 миллиарда. С учетом низкой себестоимости услуг рентабельность на этом рынке может достигать 50 %.