В России заблокировали все общедоступные сайты и сообщества о суицидах. Об этом глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ.

Он напомнил, что работа в этом направлении ведется с 2012 года. В общей сложности блокировке подверглись более 10 тысяч интернет-ресурсов, распространявших противоправную информацию о способах самоубийства.

Теперь ведомство сосредоточится на борьбе с «закрытыми» сообществами. По словам Жарова, уже доказано, что как минимум 17 самоубийств за последнее время были спровоцированы именно «группами смерти».

Глава Роскомнадзора отметил, что правоохранителям и регуляторам достаточно сложно попасть в такие группы, так как кураторы тщательно проверяют «вербуемых адептов». Тем не менее ведомство уже договорилось о сотрудничестве с социальной сетью «ВКонтакте». Они создали совместную рабочую группу для выявления и досудебного удаления «закрытых» «групп смерти». Представители соцсети пояснили The Village, что они готовы реагировать на сигналы пользователей и проводить мониторинг в том числе и «закрытых» сообществ.

15 ноября правоохранительные органы задержали администратора одной из «групп смерти» — 21-летнего жителя Подмосковья Филиппа Будейкина, зарегистрированного в сети под псевдонимом Филипп Лис. Он стал первым подозреваемым по делу о подстрекательстве и доведении до самоубийства. Помимо Московской области, следственные мероприятия велись еще в девяти регионах России — в Волгоградской, Воронежской, Тульской, Кемеровской, Новосибирской и Омской областях, а также в Коми, Башкирии и Краснодарском крае.

По данным СКР, в общей сложности с декабря 2013-го по май 2016 года в социальной сети «ВКонтакте» создали восемь сообществ, где пропагандировали идею суицида и склоняли несовершеннолетних пользователей к самоубийству. Следствие считает, что руководство соцсети не приняло достаточных мер для ее блокирования и пресечения переписки администраторов и участников.