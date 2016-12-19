Новым главным редактором российской версии мужского американского журнала GQ станет журналист Игорь Гаранин. Об этом The Village сообщили представители издательства Condé Nast Russia, куда входит GQ.

К обязанностям главного редактора Гаранин приступит 20 декабря 2016 года. «Впервые я переступил порог редакции GQ в январе 2006 года. Спустя десять лет я с огромным удовольствием делаю это снова, чтобы возглавить команду профессионалов, создающих не просто журнал, а целую философию, стиль жизни. Успех, открытость ко всему новому, движение на шаг впереди, все это было, есть и будет главными характеристиками журнала GQ. Надеюсь, что мой опыт в модной индустрии поможет украсить и дополнить журнал», — прокомментировал свое назначение Гаранин.

На новой должности он сменит Кима Белова, который был главным редактором журнала с 2014 года.

Ранее Гаранин был редактором и директором отдела моды GQ, в 2013 году возглавил проект GQ Style. В 2014 году он стал главным редактором журнала Robb Report Россия, а спустя два года был назначен редакционным директором моды мужских изданий Esquire и Robb Report Россия. 12 сентября Гаранин вернулся в команду Condé Nast Россия.

В конце апреля 2014 года пост главного редактора покинул Михаил Идов.