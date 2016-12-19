У российского GQ сменился главный редактор
Новым главным редактором российской версии мужского американского журнала GQ станет журналист Игорь Гаранин. Об этом The Village сообщили представители издательства Condé Nast Russia, куда входит GQ.
К обязанностям главного редактора Гаранин приступит 20 декабря 2016 года. «Впервые я переступил порог редакции GQ в январе 2006 года. Спустя десять лет я с огромным удовольствием делаю это снова, чтобы возглавить команду профессионалов, создающих не просто журнал, а целую философию, стиль жизни. Успех, открытость ко всему новому, движение на шаг впереди, все это было, есть и будет главными характеристиками журнала GQ. Надеюсь, что мой опыт в модной индустрии поможет украсить и дополнить журнал», — прокомментировал свое назначение Гаранин.
На новой должности он сменит Кима Белова, который был главным редактором журнала с 2014 года.
Ранее Гаранин был редактором и директором отдела моды GQ, в 2013 году возглавил проект GQ Style. В 2014 году он стал главным редактором журнала Robb Report Россия, а спустя два года был назначен редакционным директором моды мужских изданий Esquire и Robb Report Россия. 12 сентября Гаранин вернулся в команду Condé Nast Россия.
В конце апреля 2014 года пост главного редактора покинул Михаил Идов.
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