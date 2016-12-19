Специалисты «Левада-центра» выяснили, как россияне оценивают прошедший 2016 год.

60 % россиян пожаловались

на ухудшение жизни

в 2016 году

О том, что жить, наоборот, стало лучше, заявили лишь 5 % опрошенных. Еще 30 % полагают, что никаких существенных изменений за год не произошло. 5 % затруднились ответить.

По сравнению с 2015 годом нынешний выдался лучше — тогда об ухудшении положения дел в стране заявляли три четверти респондентов.

Более сдержанными стали и оценки изменений в отдельных сферах. Так, об ухудшении работы учреждений образования заявили 26 % опрошенных вместо прежних 32 %, об обострении проблем в медицинской сфере — 40 % против 49 %, а об упадке СМИ — 15 % против 17 %. Менее острыми стали проблемы экологии (36 % против 44 %), личной безопасности (25 % против 36 %), отношений между разными национальностями (22 % против 35 %) и с другими странами (51 % против 61 %), а также влияния простых людей на государство (25 % против 30 %) и поиска заработка (54 % против 61 %).

Уровень недовольства вырос только при оценке работы полиции и правоохранительных органов. Доля россиян, считающих, что положение дел в этой сфере ухудшилось, увеличилась с 20 до 22 %.