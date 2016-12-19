Европейский союз официально продлил экономические санкции в отношении России до 31 июля 2017 года. Об этом говорится на сайте Совета ЕС.

«19 декабря Совет продлил экономические санкции, нацеленные на определенные секторы российской экономики, до 31 июля 2017 года», — говорится в сообщении.

Евросоюз ввел санкции в отношении финансовых, оборонных и энергетических секторов России 31 июля 2014 года из-за вооруженного конфликта на юго-востоке Украины после присоединения Крыма.

Принимая во внимание реализацию Минских договоренностей Совет во время встречи лидеров стран Евросоюза 15 декабря принял решение продлить санкции на полгода, говорится в сообщении. 19 декабря Совет Европы формализовал это решение.

29 июня президент России Владимир Путин подписал указ о продлении продовольственного эмбарго на полтора года — до 31 декабря 2017 года.