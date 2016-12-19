В Турции в результате нападения убит российский посол Андрей Карлов. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Нападение произошло 19 декабря во время открытия выставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» в художественной галерее в Анкаре. Также в результате нападения несколько человек получили ранения. Информации об их состоянии нет.

В дипломата несколько раз выстрелил молодой человек в костюме, пришедший на выставку в качестве охранника. Его убили в результате перестрелки с полицией.

На опубликованном видео запечатлен момент убийства дипломата. После того, как он падает, молодой человек начинает громко говорить. Требования нападавшего неизвестны.

Российский МИД квалифицировал произошедшее как теракт, заявила Захарова. Она добавила, что ведомство намерено поднять вопрос об инциденте на Совете безопасности ООН.

Мэр Анкары Мелих Гекчек заявил, что нападавший был турецким полицейским.

Карлов занял пост российского посла в Турции в июле 2013 года. Ранее он был сотрудником Консульского департамента министерства иностранных дел России. С 2001 года по 2006 занимал должность посла России в КНДР.