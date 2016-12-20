Президент России Владимир Путин связал убийство российского посла в Турции Андрея Карлова с попыткой сорвать нормализацию отношений между странами. Его слова приводятся на официальном сайте Кремля.

Это провокация, направленная на срыв нормализации российско-турецких отношений. И на срыв мирного процесса в Сирии. Ответом на это может быть только одно — усиление борьбы с террором. И бандиты это на себе почувствуют Владимир Путин, президент России

Путин поручил министерству иностранных дел посмертно представить Карлова к государственной награде и сделать предложения по увековечению его памяти.

МИД России уже назвал случившееся терактом. Глава ведомства Сергей Лавров заявил, что во вторник, 20 декабря, в Москве пройдет встреча представителей России, Турции и Ирана, также заинтересованного в разрешении сирийского конфликта. «Мы примем меры, которые сделают невозможной реализацию тех планов, которые вынашивали заказчики и организаторы этого преступления», — добавил Лавров.

Следственный комитет решил расследовать убийство Карлова как акт международного терроризма по части 3 статьи 361 УК РФ. Для выяснения обстоятельств преступления в Турцию направится российская рабочая группа.

Вечером 19 декабря во время открытия выставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» в художественной галерее в Анкаре 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ, ранее работавший в турецких правоохранительных органах, открыл огонь по российскому послу в Турции Андрею Карлову. По неофициальным данным, он выкрикивал: «Не забывайте Алеппо, не забывайте Сирию!» От полученных ранений Карлов скончался. Еще два человека пострадали. Самого нападавшего убили в перестрелке с полицией.

В Турции уже задержали пятерых человек, связанных с убийцей Карлова, — его родителей, сестру и еще двух родственников. Еще два человека находятся в розыске.