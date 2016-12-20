Российское министерство иностранных дел призвало отправляющихся в Турцию граждан России «серьезно подумать» перед поездкой. Об этом заявил замглавы ведомства Олег Сыромолотов, сообщает «Интерфакс».

Я думаю, что каждый человек, который отправляется в Турцию, должен серьезно подумать, прежде чем это делать, потому что там теракты почти ежедневно. Мир начинает меняться. Если раньше какой-то теракт был трагедией, который влек за собой месяцы обсуждений, то сейчас в день может произойти несколько терактов, и это становится обыденностью. Вот в чем самое страшное Олег Сыромолотов, заместитель министра иностранных дел России

Ранее Ростуризм попросил находящихся в Турции россиян не покидать мест проживания и избегать массового скопления людей.

Вечером 19 декабря во время открытия выставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» в художественной галерее в Анкаре 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ, ранее работавший в турецких правоохранительных органах, открыл огонь по российскому послу в Турции Андрею Карлову. По неофициальным данным, он выкрикивал: «Не забывайте Алеппо, не забывайте Сирию!». От полученных ранений Карлов скончался. Еще два человека пострадали. Самого нападавшего убили в перестрелке с полицией.

В Турции уже задержали пятерых человек, связанных с убийцей Карлова, — его родителей, сестру и еще двух родственников. Кроме того, два человека находятся в розыске.