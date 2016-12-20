Федеральная служба исполнения наказаний пригрозила Ильдару Дадину иском на миллион рублей. Об этом рассказал замглавы ФСИН Валерий Максименко, передает «Интерфакс».

По его словам, ведомство понесло расходы на «вызов медкомиссий, перемещение его в Петрозаводск и обратно, медицинские обследования — все это оценивается от полумиллиона до миллиона рублей». Точную сумму ущерба сейчас подсчитывают, чтобы указать ее в иске.

Также по словам Максименко, после писем с жалобами Дадина во ФСИН создали рабочую группу, которая должна будет реагировать на заявления о насилии в местах заключения.

7 декабря 2015 года Басманный суд Москвы приговорил оппозиционера Ильдара Дадина к трем годам общего режима. Это первый в России приговор по статье за неоднократное нарушение правил проведения публичного мероприятия (212.1 УК РФ). Впоследствии Мосгорсуд смягчил приговор Дадину, сократив срок наказания на полгода. Сам активист добивался полной отмены приговора.

В начале ноября в СМИ попало письмо Дадина, в котором он пожаловался на пытки и избиения со стороны администрации исправительной колонии № 7 в городе Сегеже. По его словам, начальник учреждения Сергей Коссиев угрожал ему убийством.