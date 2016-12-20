В понедельник, 26 декабря, вход в Московский Кремль закроют для проведения общероссийской новогодней елки. Об этом со ссылкой на центр по связи с прессой и общественностью Федеральной службы охраны сообщает «Интерфакс».

Исключение сделают для посетителей Оружейной палаты и выставки «Алмазный фонд». Для них вход откроют со стороны Боровицкой башни.

Также 26 декабря для посещения закроют Красную площадь и Васильевский спуск. Туда нельзя будет попасть с 08:00 до 18:00.