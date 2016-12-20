Вечером 20 декабря в Москве ожидается сильный ветер со снегом. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по городу. Снег будет идти до утра 21 декабря, утверждают в ведомстве.

«С 19:00 20.12.16 до 08:00 21.12.16 в городе Москве (включая ТиНАО) ожидается снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед, сильная гололедица, ветер юго-западный, западный порывами 12–17 метров в секунду», — говорится в сообщении.