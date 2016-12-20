Президент России Владимир Путин поручил специальным службам усилить обеспечение безопасности внутри страны и в российских учреждениях за границей. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Прошу спецслужбы принять дополнительные меры по обеспечению безопасности внутри России и вовне, повысить безопасность российских загранучреждений и их сотрудников», — заявил Путин во время торжественного вечера, посвященного Дню работников органов безопасности.

Президент связал это с убийством российского посла в Турции Андрея Карлова в Анкаре и с наездом грузовика на рождественскую ярмарку в Берлине. Путин также поручил «по партнерским каналам усилить работу со спецслужбами других государств».

«Похоже, сейчас в Европе очередное преступление подобного рода. Погибло много людей в Берлине. Мы, выражая сочувствие и желая скорейшего выздоровления потерпевшим, напоминаем еще раз о том, что предлагали многократно и предлагаем теперь: объединить усилия в борьбе с международным террором», — добавил глава страны.

Вечером 19 декабря во время открытия выставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» в художественной галерее в Анкаре 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ, ранее работавший в турецких правоохранительных органах, открыл огонь по российскому послу в Турции Андрею Карлову. По неофициальным данным, он выкрикивал: «Не забывайте Алеппо, не забывайте Сирию!» От полученных ранений Карлов скончался. Еще два человека пострадали. Самого нападавшего убили в перестрелке с полицией.

В Турции уже задержали пятерых человек, связанных с убийцей Карлова, — его родителей, сестру и еще двух родственников. Кроме того, два человека находятся в розыске.