США официально расширили санкции против России из-за ситуации на Украине. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте местного министерства финансов.

Теперь ограничительные меры распространяются еще на семерых человек. Михаил Дедов, Михаил Клишин, Кирилл Ковальчук, Дмитрий Лебедев, Дмитрий Мансуров и Олег Минаев попали под санкции из-за финансовой и технологической поддержки банка «Россия» и подконтрольного ему Собинбанка. А Евгений Пригожин, известный как любимый ресторатор президента России Владимира Путина, оказался под ограничениями из-за «обширных деловых связей» с министром обороны и компанией, которая занимается проектом строительства военной базы России рядом с украинской границей.

Также черный список пополнился 26 компаниями, среди которых значатся несколько подразделений «Новатэка». При этом ограничения на работу с Главгосэкспертизой России, наоборот, ослабили.

Кроме того, впервые санкции затронули не только физических и юридических лиц, но и два судна под российскими флагами — «Маршал Жуков» и «Сталинград».

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков уже заявил, что страна ответит на действия США. «Посмотрим, как можно асимметрично ответить США. Мы оставляем за собой право выбрать время, место и форму ответных действий в том виде, как это будет устраивать нас, и как это будет соотноситься с нашими собственными приоритетами на американском направлении», — уточнил он.

США начали вводить санкции против России в марте 2014 года одновременно с Евросоюзом. Поводом для этого послужило обострение конфликта на Украине и вхождение Крыма в состав России. Изначально речь шла лишь о персональных визовых и финансовых ограничениях, однако затем они начали распространяться на целые отрасли экономики. Впоследствии действие санкций неоднократно продлевалось.