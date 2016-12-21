Президент России Владимир Путин перенес большую пресс-конференцию с четверга, 22 декабря, на пятницу, 23 декабря. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Глава государства принял такое решение из-за участия в церемонии прощания с убитым послом России в Турции Андреем Карловым. Его похороны состоятся в четверг, 22 декабря.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что пресс-конференция начнется в полдень. Аккредитация журналистов и все остальные условия проведения мероприятия остаются прежними. Поменялась только дата встречи.

Вечером 19 декабря во время открытия выставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» в художественной галерее в Анкаре 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ, ранее работавший в турецких правоохранительных органах, открыл огонь по российскому послу в Турции Андрею Карлову. По неофициальным данным, он выкрикивал: «Не забывайте Алеппо, не забывайте Сирию!» От полученных ранений Карлов скончался. Еще два человека пострадали. Самого нападавшего убили в перестрелке с полицией.