Обновлено: добавлена информация о реакции детских омбудсменов по Москве и России.

Вечером во вторник, 20 декабря, ученики спецшколы «Шанс» для детей с девиантным поведением устроили бунт. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

После конфликта с преподавателями 14 подростков выгнали из здания на юге Москвы контролеров и воспитателей и забаррикадировались в одной из комнат. Дети потребовали смены руководства учебного заведения.

Через несколько часов ситуация нормализовалась — учащиеся вышли на контакт с администрацией школы и открыли двери.

Глава городского департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян уточнил, что никакого физического противостояния между сторонами конфликта не было. На месте происшествия дежурил наряд полиции, который и помог «разрулить ситуацию».

UPD (11:35): Уполномоченная по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова пообещала посетить школу «Шанс» сразу же после возвращения из командировки. Сейчас она получает информацию о происходящем от департамента соцзащиты Москвы, в ведении которого и находится школа.

Также с ситуацией планирует разобраться детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович. Он уже направляется в учебное заведение, чтобы «побеседовать и со взрослыми, и с ребятами» и «выяснить, какие там есть проблемы».