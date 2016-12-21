Европейский суд по правам человека присудил компенсации еще троим осужденным из России, пожаловавшимся на неправомерное содержание под стражей.

По данным агентства «Москва», Игорь Березюк, осужденный по делу о беспорядках на Манежной площади в 2010 году, получит 900 евро за нарушение российскими правоохранителями статьи 5 части 3 Конвенции о правах человека. ЕСПЧ постановил, что ему незаконно продлили срок содержания под стражей.

Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков уточнил, что компенсации также получат националисты Александр Белов и Даниил Константинов. Первый — 2,5 тысячи евро, а второй — 2,7 тысячи. Суд признал «незаконность длительного содержания обоих в СИЗО» и «волокиту» при обжаловании продления ареста Белова.

Константинова задержали в 2012 году по подозрению в убийстве. Через два года дело против него переквалифицировали на статью о хулиганстве. Его приговорили к трем годам лишения свободы и сразу амнистировали. Белова же в августе 2016 года приговорили к семи с половиной годам лишения свободы по обвинению в хищении средств БТА-банка и экстремизме.