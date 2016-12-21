ЕСПЧ присудил компенсации еще троим осужденным из России
Европейский суд по правам человека присудил компенсации еще троим осужденным из России, пожаловавшимся на неправомерное содержание под стражей.
По данным агентства «Москва», Игорь Березюк, осужденный по делу о беспорядках на Манежной площади в 2010 году, получит 900 евро за нарушение российскими правоохранителями статьи 5 части 3 Конвенции о правах человека. ЕСПЧ постановил, что ему незаконно продлили срок содержания под стражей.
Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков уточнил, что компенсации также получат националисты Александр Белов и Даниил Константинов. Первый — 2,5 тысячи евро, а второй — 2,7 тысячи. Суд признал «незаконность длительного содержания обоих в СИЗО» и «волокиту» при обжаловании продления ареста Белова.
Константинова задержали в 2012 году по подозрению в убийстве. Через два года дело против него переквалифицировали на статью о хулиганстве. Его приговорили к трем годам лишения свободы и сразу амнистировали. Белова же в августе 2016 года приговорили к семи с половиной годам лишения свободы по обвинению в хищении средств БТА-банка и экстремизме.
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