Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о взрывном устройстве в кинотеатре «Люксор» у станции метро «Отрадное» на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В полицию поступило сообщение о том, что в кинотеатре по адресу улица Декабристов, дом 12 заложено взрывное устройство. На место для проверки информации выехали специалисты», — рассказал источник.

Итоги проверки пока неизвестны.