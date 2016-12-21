Глава французского «Центра политических и международных отношений» Фабьен Боссар официально выдвинул президента России Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Боссара, глава России достоин награды «за его миротворческие усилия», так как он «единственный, кто по-настоящему борется с терроризмом». Он уже направил соответствующее письмо в Нобелевский комитет и ожидает, что выдвинутую им кандидатуру поддержат другие эксперты.

При этом политолог подчеркнул, что тот факт, что российские военные участвуют в бомбардировках в Сирии, не должен помешать присуждению премии Путину. Он напомнил, что президент США Барак Обама получил аналогичную награду, когда американские войска находились в Ираке.

Нобелевская премия мира вручается с 1901 года людям и организациям, внесшим выдающийся вклад в укрепление мира. В 2016 году ее получил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос за усилия по прекращению гражданской войны, длившейся более 50 лет.