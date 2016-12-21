Россия заморозит переговоры по введению безвизового режима с Турцией. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в российских внешнеполитических кругах.

«В связи с последними трагическими событиями, а также еще рядом инцидентов, произошедших в этом году, Москва пока не готова предоставить безвизовый въезд для турецких граждан», — пояснил он. Источник уточнил, что Анкаре придется «продолжить работу по обеспечению безопасности прибывающим в страну и предоставить гарантии тщательной проверки всех планирующих посетить Россию».

Ранее о необходимости повременить с ведением безвизового режима для турецких граждан заявлял и российский посол в Турции Андрей Карлов, убийство которого и послужило причиной заморозки переговоров.

По мнению экспертов, сама Турция заинтересована в отказе от визового режима, так как он создал дополнительные препятствия для двусторонней торговли. Его отмена же позволила бы Анкаре продемонстрировать Евросоюзу, что Турция может сотрудничать и с другими соседями, раз с ней не идут на контакт.

Вечером 19 декабря во время открытия выставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» в художественной галерее в Анкаре 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ, ранее работавший в турецких правоохранительных органах, открыл огонь по российскому послу в Турции Андрею Карлову. По неофициальным данным, он выкрикивал: «Не забывайте Алеппо, не забывайте Сирию!» От полученных ранений Карлов скончался. Еще два человека пострадали. Самого нападавшего убили в перестрелке с полицией.