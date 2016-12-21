Государственная дума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, регламентирующий применение к заключенным физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия. Трансляция заседания велась на сайте Госдумы.

Согласно документу, физическая сила, спецсредства и оружие могут применяться для пресечения неповиновения или противодействия законным требованиям сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний. Работники службы смогут применять спецсредства для пресечения действий, которые связаны с угрозой применения «опасного для жизни и здоровья насилия».

В законопроекте указано, что применять спецсредства и оружие к беременным женщинам, инвалидам и несовершеннолетним запрещено.

Проект так называемого «закона садистов» был внесен в Госдуму в мае 2015 года. В первой редакции он предлагал в случае нарушения заключенными режима содержания наделить сотрудников ФСИН правом применять силу. Однако правозащитники были против такой нормы, и во втором чтении ее исключили из законопроекта.