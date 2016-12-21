Президент России Владимир Путин утвердил флаг и герб Росгвардии. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

Фото с сайта Росгвардии

Согласно документу, флаг Росгвардии представляет собой «краповое прямоугольное полотнище, в левом углу которого помещен государственный флаг РФ. Большую часть правой стороны полотнища занимает геральдический знак — эмблема войск нацгвардии РФ».

В указе отмечается, что изображение флага допускается в том числе на рекламной, сувенирной и информационной продукции.

Геральдический знак Росгвардии выглядит как увенчанный короной двуглавый орел с распростертыми крыльями, которые держат скрещенные мечи с серебряными клинками. На груди птицы размещен треугольный щит, на котором изображен всадник, поражающий копьем дракона.

5 апреля 2016 года президент России Владимир Путин заявил о создании национальной гвардии — специального подразделения на базе внутренних войск МВД. Позже организацию переименовали в Росгвардию.

В ее состав вошли около 400 тысяч сотрудников ОМОНа, СОБРа и ФГУП «Охрана». Среди их основных задач значатся обеспечение общественного порядка, борьба с терроризмом и экстремизмом, охрана гособъектов, содействие пограничным службам, контроль над оборотом оружия и осуществление вневедомственной охраны. При этом служащие нацгвардии могут применять силу и оружие без предупреждения, а также проводить задержания.